مصادر: المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس تتضمن طرح 125 ألف وحدة سكنية

علمت "الوطن" من مصادرها بصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدفعة الثانية، لوحدات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السكنية تتضمن إنشاء 125 ألف وحدة سكنية، بواقع 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و25 ألف وحدة إسكان متوسط، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية للمرحلتين الأولى والثانية، 250 ألف وحدة سكنية.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار وحدات الإسكان المتوسط من 350 إلى 450 ألف حسب موقع الوحدات.

وأن تتراوح أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بين 250 ألف إلى 300 ألف جنيها، وتدخل جميع الوحدات السكنية، ضمن مبادرة مشروعات التمويل العقاري.

وأكدت المصادر، أن قيادات الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من مشروع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية لكل من يرغب خاصة الشباب.

وتابعت المصادر، أنه من المتوقع أن تسري جميع شروط وحدات الإسكان الاجتماعي، على وحدات مبادرة الرئيس السكنية، من حيث الالتزام بمحل السكن وعدم تقديم المواطنين على وحدات سكنية خارج محل إقامتهم.

كان مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعي – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات.

وأعلن الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تمت الموافقة على طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعي بمساحة 75 م2 (غرفتين وصالة)، بنظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بالمناطق التالية: "السماكين بمحافظة الإسماعيلية، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبني مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا".