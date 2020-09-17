نجل شهيد الشرطة في شبين القناطر يطلب إطلاق اسم والده على مدرسة بقريته

قال أحمد مصطفى عبدالجليل، نجل شهيد الشرطة، في شبين القناطر النقيب مصطفى عبدالجليل إنه طلب من محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان إطلاق اسم والده على مدرسة بقرية "منية شبين" تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحياته.

وأوضح نجل الشهيد أن والده اتصل به يوم الحادث الساعة الرابعة عصرًا للاطمئنان عليه وطلب منه إعطاء التليفون لجدته ليطمئن عليها، وبعد ذلك انتظروا عودته من العمل في السابعة والنصف مساء، إلا أن الاتصال انقطع به تمامًا حتى سمعوا بخبر وفاته في التاسعة مساء وتحول المنزل إلى صراخ.

وأكد "أحمد" شقيق الشهيد أن "مصطفى" كان يعشق عمله، لافتًا إلى أنه قضى فترة من خدمته بسيناء، وكان يتمنى الاستشهاد هناك كبقية زملائه الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، موضحًا أنه كان مشروع شهيد واستجاب الله له ونحتسبه عند الله من الشهداء.

كانت منطقة نزلة قليوب شهدت الثلاثاء استشهاد النقيب مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور حيث دهسه سائق أوتوبيس وفر هاربًا، مما أدى إلى مصرعه وإصابة أمين شرطة آخر.

وكشف التحقيقات أن ضابط المرور حاول إيقاف قائد الأوتوبيس لفحص تراخيصه إلا أن السائق رفض الاستجابة لضابط المرور وصدمه وفر هاربًا وتوفي في الحال قبل وصوله المستشفى لإسعافه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بعد ساعات قليلة من الواقعه من ضبط سائق الأوتوبيس ويدعى "فايز أ ع"، والذي اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.