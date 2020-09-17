تعيين 143 شاباًوإصدار 1628 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد 143 شاباً، منهم أثنين من ذوى القدرات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 941 شاباً ، فضلاً عن إستخراج 1628 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضى، أنها قامت بمتابعة 366 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأكد مراعاة التباعد الاجتماعى وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين.

كما تم التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 245 منشأة و 121 منشآت من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، دوري نهاري وحملات ، وأسفر عن تحرير 41 محضراً عمالياً منهم 4 محاضر للمنشآت لمخالفتها قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، فضلاً عن تحرير 4 محاضر أخري مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 3 ندوات لشرح بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف السنجابي أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل تلقى 126 شكوي ، تم تسوية 4 شكاوى منها ، وحفظ 63 شكوي ، بالإضافة إلى 59 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .