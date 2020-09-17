"الداخلية" تفرج عن 423 سجينا على مستوى الجمهورية

أفرج قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 423 سجينًا على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق أُطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تمّ تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 102 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 321 نزيلاً إفراجاً شرطياً.