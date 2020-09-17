زحام أمام لجنة انتخابات الغربية وسط إجراءات أمنية مشددة

تشهد محكمة طنطا الابتدائية، إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، لتأمين عملية التقدم بأوراق الترشح للانتخابات البرلمانية، وسط تزاحم المرشحين ومندوبيهم.

وفتحت لجنة قبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، أبوابها في التاسعة صباحا، حيث استقبلت راغبي الترشح وأنصارهم.

وفتحت اليوم المحاكم المختصة أبوابها، لتلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2020، المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، ويستمر تلقي أوراق المرشحين حتى السبت 26 سبتمبر الجاري.

وتبدأ الانتخابات بالخارج 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى في الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.