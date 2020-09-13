توقعات بتكرار نجاح "مستقبل وطن" بـ"الشيوخ" في انتخابات مجلس النواب

حصد حزب مستقبل وطن نصيب الأسد من مقاعد مجلس الشيوخ، حيث استطاع حسم 74 مقعدًا في الدوائر الفردية خلال الجولة الأولى من الانتخابات، وخاض جولة الإعادة بمرشحين على 26 مقعدًا في 14 محافظة، والتي ستُعلن نتائجها النهائية 16 سبتمبر الجاري.

وخاضت القائمة الوطنية الموحدة والمُشكلة من 11 حزبًا انتخابات مجلس الشيوخ على 100 مقعد، وحصلت على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي عدد أصوات الناخبين، وكان نصيب حزب مستقبل وطن منها 65 مقعدًا.

وتوزعت باقي مقاعد القائمة على أحزاب الشعب الجمهوري بواقع 11 مقعدًا، والوفد بـ6 مقاعد، وحماة الوطن 4 مقاعد، والتجمع 3 مقاعد، ومصر الحديثة 3 مقاعد، ومقعدين لكل من المصري الديمقراطي والحركة الوطنية والمؤتمر، ومقعد لكل من الحرية المصري والإصلاح والتنمية.

ويجهز حزب مستقبل في الوقت الحالي لانتخابات مجلس النواب من خلال إعداد المرشحين الذين سيدفع بهم لخوض السباق الانتخابي، والمقرر انطلاقه 24 أكتوبر المقبل، وسط توقعات بحصوله على أغلبية مقاعد المجلس مثلما فعل في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

"الخولي": القائمة ستضم جميع الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية

وأكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، جاهزية الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب، ولديه كوادر من مختلف الفئات التي تستطيع المنافسة على جميع المقاعد على مستوى الجمهورية، مثلما فعمل في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف الأمين العام للحزب لـ"الوطن"، أن تشكيل قائمة انتخابات مجلس النواب سيكون على غرار مجلس الشيوخ، وبمشاركة جميع الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية، وذلك بهدف للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية أمام العالم.

"عبدالله": القدرة التنظيمية والفاعلية على الأرض سبب تفوق الحزب

وتوقع الدكتور محمد عبدالله، الباحث السياسي، أن يحصد حزب مستقبل وطن أغلبية مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات المقبلة، على غرار اكتساحه لانتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية في مخلف المحافظات.

ورجح "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إمكانية حصول حزب مستقبل وطن على أغلبية عدد مقاعد مجلس النواب بسبب قدرة الحزب التنظيمية والفاعلية على الأرض في الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.