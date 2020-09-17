الجامعة المصرية اليابانية: نعد طالب مؤهل لسوق العمل بجامعتنا الحكومية

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن الجامعة حكومية تم إنشائها في عام 2010 وتعتمد في العملية التعليمية على طلاب نشطين يجري أبحاث طوال العام.

وأضاف "الجوهري" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجامعة تعمل على تدريب الطلاب على الأبحاث لاستمرار التعلم النشط، ويتم إعداد الطالب بعد حصوله على الثانوية العامة للتعلم بالأسلوب الياباني من اليوم الأول والمعتمد على التعليم اليدوي من اليوم الأول لالتحاقه بالجماعة، موضحا أن الجامعة في شراكات مع 15 جامعة يابانية عالمية، وينجح كافة الطلاب في العمل فور تخرجهم من الجامعة: "الطالب بيروح سنة أولي زيارات قصيرة للمصانع، وبعدين يختار المصنع ، وبيكون عرف المصنع والمصنع عرفة وبيكون فيه نوع من التفاهم بين الطالب ومكان عمله"

وأكد أن هناك 9 فصول دراسية والمصانع تتعاقد مع الطلاب الدارسين في الجامعة في فترة تعلمهم.