خبراء عن مجمع فنون حلوان: مرجعية للطلاب تمنع تسلل الأفكار المتطرفة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعددًا من المحافظات، والتي من بينها مجمع قاعات الفنون والعروض بجامعة حلوان، وأكد عدد من أساتذة الجامعات أن الاهتمام بالفنون والثقافة بطلاب الجامعات له دور عظيم في تنمية الروح الإنسانية وملء فراغ الطلاب وبناء الشخصية للطالب وتنمية قدراته ومواهبهم الإبداعية.

وقال الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، إن مبنى العروض الفنية يضم قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية، وتتمثل في 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية تم إعدادها وتأثيثها على أعلى مستوى تقني ومجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة.

الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون: ستسهم في تنظيم فعاليات كليات الجامعة

وأضاف أن المجمع يضم قاعات المؤتمرات والندوات الثقافية وقاعة تسع 163 فردا بمساحة 155 مترا مربعا، وقاعة تسع 136 فردًا بمساحة 135 مترا مربعا، وقاعتين تسعان 110 أفراد بمساحة 95 مترًا مربعًا، وقاعتين تسعان 85 فردًا بمساحة 100 متر مربع، ما يتيح إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية، ومؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التي تتطلب إقامة عدة جلسات، بشكل متواز في نفس التوقيت بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.

وتابع أن إنشاء المجمع، سيسهم الفترة المقبلة في تنظيم العديد من الفعاليات لطلاب كليات فنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية بالجامعة، وكذلك العروض الفنية للأقسام الأخرى بالكليات وكذلك الأنشطة المختلفة لطلاب الأسر بالجامعة، مؤكدًا أنها ستكون مرجعية فنية لكليات الفنون بمختلف أنواعها.

وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، إن الاهتمام بمختلف الفنون في الجامعات شيء إيجابي، مؤكدًا أنه يسهم في تنمية وبناء الشخصية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنمية المواهب المختلفة لديهم، فضلًا عن ملء الفراغ الفكري لهم، ومنع تسلسل أي شخص يسعى للسيطرة على عقولهم بأفكار مسمومة تجاه الدولة المصرية.

كمال: الاهتمام بالفنون يسهم في تخفيف الضغوط الدراسية على الطلاب

وأكد كمال في حديثه لـ"الوطن"، أن الاهتمام بالأنشطة بمختلف أنواعها في الجامعات يسهم في تخفيف الضغوط الدراسية والاستذكار أثناء العام الدراسي، مشيدا بمشروعات الدولة المصرية مؤخرًا فيما يتعلق ببناء شخصية الطالب والاتجاه نحو العالمية في التعامل مع متغيرات المستقبل والعمل على تأهيل خريجين تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وقال الدكتور كريم صابر، المدرس بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف، إن مجمع الفنون الذي افتتحه الرئيس السيسي، اليوم، يعتبر بمثابة مرجعية متميزة تفيد طلاب كليات الفنون في الحصول على المعلومات التي تحتاجها طبيعة الدراسة بالكلية.

وأضاف "كريم" لـ"الوطن"، أن كليات الفنون تحتاج لمرجعيات فنية وهو ما يوفره المجمع، مؤكدًا أنه يسهم في تطوير عملية التعليم في الكليات الفنية، والموسيقية، مشيرًا إلى أنه يخدم الأسرة المصرية نظراً لدوره في تقديم العروض والأعمال الفنية، بشكل يسهم في تهذيب النفس، وخلق نوع من الرقي الفني لأفراد الأسرة.

وتابع، أن المجمع يقوم بدور متميز في عملية إحياء الثقافة المصرية بجانب قصور الثقافة، خاصة كونه يخضع لإشراف أكاديمي، يسهم في تقديم إضافات فنية جديدة بشكل مستمر.

وأوضح مدرس الفنون التطبيقية، أن المجمع يشجع الطلاب على الابتكار والإبداع الفني، فضلًا عن دوره في تنمية مواهبهم، ويقدم رسالة فنية بشكل سريع ومتميز.