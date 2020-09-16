التعليم العالي: افتتاح جامعات أهلية وستدخل في العام الدراسي الحالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك اتفاقات دولية مع حوالي من 11 إلى 15 جامعة يابانية من أعرق وأعلى الجامعات على مستوى اليابان وهناك أعضاء هيئة تدريس من اليابان يأتون على مدار السنة بحوالي 100 عضو هيئة تدريس، كنموذج متكامل من الجامعة البحثية المتطورة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف عبدالغفار، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أن هناك جامعات أهلية جديدة يتم افتتاحها وستدخل في العام الدراسي هذا العام مثل "جامعة الجلالة، الملك سلمان بفروعها الثلاثة، وجامعة العلمين، والعام المقبل أيضا سيكون هناك جامعة المنصورة".

وأكد أننا لدينا 3 جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة، بني سويف، وقويسنا، وأن لدينا مناطق تكنولوجية وجامعات حكومية يحدث فيها تطوير بشكل كبير لكي نكون منظومة متكاملة من الجامعات بما فيها الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.