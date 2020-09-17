"البترول" تدعم "الصحة" في مواجهة كورونا بـ2.3 مليون جنيه

سلمت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، الدفعة الثانية من المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية بقيمة تبلغ 2.3 مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً لمبادرة قطاع البترول برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للمساهمة في مواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا ودعم جهود وزارة الصحة والسكان لاحتواء انتشار العدوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

شارك في المبادرة شركات "أباتشي، وشل وأكسون موبيل، وتوتال وشلمبرجير وبكتل، وفينترسال ديا، وكويت إنرجي، وأبيكس وأيناب سيبترول وإنرجين، ودانا جاس، وترانس جلوب إنرجي، ونبتون، وبتروناس، وشيرون بتروليم، وإي بي آر، وأديس، وميثانكس، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" التي تولت شراء المستلزمات المطلوبة بعد موافقة وزارة الصحة والسكان لضمان توفير المستلزمات طبقاً للمواصفات المطلوبة، وسلمت الشركات المشاركة في المبادرة الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية التي تشمل الملابس والأقنعة الواقية والمطهرات بمقر وزارة الصحة.

يُذكر أنَّه تمّ تسليم الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية لوزارة الصحة أوائل الشهر الماضي بواقع 1.8 مليون جنيه، وأن القيمة الإجمالية للمبادرة تبلغ 5.4 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنَّ شركة "آباتشي" ساهمت بمبلغ مليون جنيه لشراء وتوفير معدات الوقاية الشخصية "أقنعة وقفازات طبية وواقي وجه" طبقاً لتوصيات وزارة الصحة والسكان، وتدعم "آباتشي" كذلك برنامج منظمة "اليونيسيف" لدعم وتوفير احتياجات المستشفيات الذي تنفذه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، كما ساهمت كلاً من شركتي "إيني وبي بي" في وقت سابق بمبلغ 9 ملايين جنيه لتوفير مستلزمات طبية لوزارة الصحة والسكان فضلاً عن مساهمات شركات البترول المحلية، وذلك تحت مظلة حملة قطاع البترول، وفي إطار المسؤولية المجتمعية لشركات البترول العاملة في مصر.