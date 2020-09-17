الحد الأدنى للالتحاق بالجامعة المصرية اليابانية للعلمي والأدبي

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إن الحد الأدنى للالتحاق بالجامعة هو حصول الطالب على مجموع 80% بالثانوية العامة بشعبة علمي الرياضة، وذلك للالتحاق بكلية الهندسة، و75% لشعبتي علمي الرياضة والعلوم و70% للقسم الأدبي للالتحاق بكلية الدراسات الدولية.

وأضاف الجوهري، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الجامعة حكومية وتشهد تعاون الجانب الياباني مع مصر فيها، موضحًا أن بها نائبي رئيس جامعة يابانيين و10 أساتذة وخبراء يابانيين يعملون فيها بصفة دائمة و100 أستاذ زائر على مدار العام في زيارات قصيرة تتراوح ما بين أسبوع إلى 3 أشهر.

وتابع: "عندما قلت للسفير الياباني السابق إننا سننهي إنشاءات الجامعة اليابانية في أواخر 2020 بالرغم من أننا بدأناها في عام 2017، قال لي إن هذا الأمر غير معقول".

وأشار إلى أن مساحة ما افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس تبلغ نحو 97 ألف متر مربع، كما أن مصمم الجامعة ياباني، وأن التصميم يستطيع تلبية احتياجات أي جامعة عالمية لمدة 200 سنة على الأقل، وهو ما يعني أن الجامعة ستتجنب أي عشوائية.