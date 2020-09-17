السفير الأمريكي يستكمل زيارته للأقصر بتفقد وادي الملوك

استكمل السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، وليزلي ريد المديرة الجديدة في المعونة الأمريكية، ظهر اليوم الخميس، جولتهما في البر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث تابعا العمل داخل مقابر ملوك الفراعنة بمنطقة وادي الملوك، حيث رافقهما خلال الجولة محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر.

ووصل، صباح اليوم، لمطار الأقصر الدولي، وبدأ جولته بتفقد المواقع الأثرية بمقابر ذراع أبو النجا في البر الغربي بمدينة القرنة، ويستكمل جولته بزيارة منطقة وادي الملوك، ويختتم جولته مساء بزيارة معابد الكرنك، موضحا أن زيارة السفير جاءت في إطار متابعة عدد من مشروعات المعونة الأمريكية في مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها بمحافظة الأقصر.

ويزور ‏السفير جوناثان كوهين الأقصر، يوم السبت، المقبل أيضا، لمواصلة متابعة عدد من المشروعات بمجال ترميم الآثار بالتزامن مع عودة الفتح التدريجي بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" والتي تسببت في توقف المشروعات الأثرية للترميم، كما أنه سيفتتح مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، حيث إن مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، سيسهم في استيعاب التوسعات المستقبلية لمشروعات الصرف الصحي في القرى والنجوع والمناطق المحرومة في الأقصر والبياضية خلال العشرين عامًا القادمين.