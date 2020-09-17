إيفاد مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين بمحل إقامتهم

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .. فقد قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إحتياجات عدد (10) حالات إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.. حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

إستمرار مأمورية قطاع الأحوال المدنية بمدينة العلمين الجديدة لتجديد وإستخراج بطاقات الرقم القومى للعاملين بها

نظراً لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين ، وإحتياج بعضهم لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى .. فقد واصل قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل فى إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بمدينة العلمين الجديدة، من خلال إيفاد مأمورية قانونية وفنية للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الإنتقال .. حرصاً من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى إنتظام العمل بالمشروعات القومية إستمراراً لمسيرة التنمية التى تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

هذا وقد تم التنسيق وجهاز المدينة لتجهيز مقاعد إنتظار ومظله لوقاية المترددين من حرارة الشمس وكذا لافتات توعية بالتباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية .

حيث لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من العاملين بالمدينة ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن .. ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى إستخراج أوراقهم الثبوتية .