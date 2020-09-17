محافظ مطروح: 20 منحة بنسبة 100% بجامعة المستقبل لمتفوقي الثانوية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة جامعة المستقبل، على توفير 20 منحة للمتفوقين فى الثانوية العامة هذا العام، وأن يكون خصم بنسبة 100% من المصروفات الدراسية لأبناء المحافظة لعدد 5 طلاب من كليات "هندسة، تجارة، اقتصاد، وحاسبات"، بإجمالى 20 طالبا، على أن يتم سداد باقى المصروفات من الطالب والمصروفات الإدارية، ومصروفات الكورسات الإضافية.

وقال "شعيب"، اليوم، إن جهود محافظة مطروح مستمرة، فى توفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء المحافظة من خريجى الشهادة الثانوية العامة هذا العام بشرط أن يكون الطالب حاصل على ثانوية عامة عام 2019-2020 من محافظة مطروح بمجموع 85 % أدبى أو علمى رياضة فأكثر، على أن يقوم بسداد باقى المصروفات الإدارية، ومصروفات الكورسات الإضافية، وذلك بدفع مبلغ 6000 جنيه رسوم إدارية لأول سنة، وسداد 1400 دولار على عدد 2 ترم تدفع سنوياً بالإضافة إلى دفع 2% رسوم مبتكرين.

وأضاف أن المحافظة، ستتولى استقبال طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم للحصول على تلك المنح، من يوم 18 وحتى 21 سبتمبر الجاري، بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

جدير بالذكر، أن محافظة مطروح قدمت هذا العام، العديد من المنح المجانية للطلاب الأوائل بالثانوية العامة، فى مختلف الجامعات التى تعمل على أرض مصر، منها الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية والجامعة اليابانية، وجامعة المستقبل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

من خلال بروتوكولات التعاون بين محافظة مطروح والجامعات المختلفة، بجهود من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وهو النهج الذى تتبعه المحافظة خلال السنوات العشر الأخيرة بمساعدة طلاب مطروح المتفوقين فى الثانوية العامة للإلتحاق بكليات القمة والتخصصات النادرة التى تحتاجها مطروح كالطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة والإقتصاد والعلوم السياسية، وغيرها من التخصصات المختلفة.