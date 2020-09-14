محافظ مطروح: غير مسموح لأي جهة بالحفر بعد الرصف

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعاً اليوم، لمناقشة نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية ومدخلي مدينة الضبعة الشرقي والغربي، وتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هاني يوسف، رئيس مدينة الضبعة، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية.

ونبه "شعيب" على سرعة تنفيذ الأعمال الخاصة بكل جهة، قبل موسم الشتاء، وشدد على أنه "غير مسموح لأي جهة القيام بأي أعمال حفر بعد الرصف"، موجهاً بالتنسيق بين جميع الجهات المشتركة لنقل المسارات المتعارضة بالشوارع، وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، لسرعة انتهاء الأعمال.

كما وجه محافظ مطروح شركة الكهرباء بتعميق مسار خطوط الكهرباء السطحية، وتعميق التقاطعات بالعمق المناسب، وطالب شركة المياه بترحيل "شنايش" المطر، وفقاً للأبعاد المناسبة لأعمال الرصف بالمدخلين الشرقي والغربي، وتنفيذ شنايش المطر بعد وضع طبقة الأساس، وتعميق وصلات المياه المنزلية.

كما وجه شركة الاتصالات بترحيل مسار الكابلات الخاصة بها، بما يتوافق مع أعمال الرصف، وقيام مجلس مدينة الضبعة بإزالة الأسوار الموجودة بشارع المدخل الغربي، ونقل الأعمدة الموجودة بالمدخل بالحارة البطيئة، مع قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بأعمال تطهير المطابق وتركيب أغطية لها، وإزالة الردم المخالف بشبكات الصرف الصحي.

وأكد "شعيب" على أهمية قيام لجنة من جميع الجهات المعنية، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للمعاينة على الطبيعة للأعمال التي أجريت من مختلف الهيئات، خلال 10 أيام، والتأكد من تلافي الملاحظات.