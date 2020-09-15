محافظ مطروح: أجهزة طبية بـ10 ملايين جنيه لدعم المستشفى العام

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن وصول معدات وأجهزة طبية لمستشفى مطروح العام بتكلفة 10 ملايين جنيه، شملت أجهزة ومعدات طبية لمختلفة أقسام المستشفى ضمن خطة دعم المنظومة الطبية بالمحافظة، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع الصحة.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن دعم محافظة مطروح لتطوير منظومة الصحة، مستمر، مشيرًا إلى استقبال المستشفى العام جهاز رسم مخ للأطفال والكبار، ووحدة رمد بالعيادات الخارجية، وميكركوسكوب عمليات للرمد وجهاز فاكو لعمليات المياة البيضاء بالعين، ووحدة سمعيات، وميكرسكوب جراحة مخ وأعصاب، وجهاز جراحة العظام، وترابيزة عمليات جراحة العظام، وأخرى لشد العظام تشمل حصان لشد كسور الفخذ، وقطعة شد المعصم لعمليات مناظير الرسغ وقطعة متحركة لعمليات مناظير الكتف، وترابيزة جانبية لعمليات جراحة الساعد، وفي إنتظار قدوم مهندسى الشركة الوكيل لتركيبه وتفعيل الضمان.

وأضاف أن شراء الأجهزة جاء عن طريق منظومة الشراء الموحد وسيتم توريد باقي الأجهزة لاحقًا خلال الأيام المقبلة وتشمل 2 جهاز تخدير، و2 جهاز تنفس صناعي، و 20 جهاز رسم قلب، و 20 منظار حنجري، و2 جهاز رسم سمع.