تأجيل دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد لـ19 نوفمبر

أجلت هيئة المفوضين الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، نظر قضية إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية لجلسة 19 نوفمبر المقبل، بعد أن قدمت جامعة القاهرة 3 نتائج رسمية مختلفة للطالبة عن نفس السنة الدراسية.

واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتيهما، والطالبة قماشة سعد ياسين العازمي.

وذكرت الدعوى، أنّ المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 20172018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية.

وتابعت: رسبت في 4 مواد وهي: مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهي: مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.

وفوجئ الطاعن بأنّ عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة الكويتية امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16 اكتوبر 2018، ونقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية.