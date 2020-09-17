7 نصائح لحجز تذاكر الطيران بأفضل سعر.. "تابع الشركات"

يتطلب حجز تذكرة طيران مناسبة وقت كبير مع وجود خطوط الطيران المختلفة واختلاف الأسعار، وتستعرض "الوطن" النصائح التي تتبعها لاختيار أفضل سعر وفق موقع "ويكي هاو" كالتالي:

1- البحث عن الرحلات في وقت مبكر للحصول على أفضل سعر، ويعد الوقت المثالي لحجز الطيران الداخلي 54 يوما من تاريخ الحجز، خاصة إذا كانت وجهة السفر خارج البلاد أو في بلد يوجد مطار واحد قريب فقط.

2- تفقد مواقع صفقات الطيران للبحث عن العروض المتاحة.

3- يمكن متابعة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران للاطلاع على العروض التي تقدمها لعملائها.

4- إدخال تفاصيل الرحلة على موقع سفر مجمع مثل "سكاي سكانر" ويقوم الموقع الإلكتروني بعرض الكثير من الخيارات، مما يساعدك في الحصول على انسب خيار لك.

5- حدد محطات التوقف في رحلتك، ويمكن أن تجد رحلة أرخص ثمنًا إذا كنت مرتاحًا لإضافة محطة توقف إضافية.

6- انتقل لموقع شركة الطيران التي قمت باختيارها، لحجز تذكرة الطيران إلكترونيًا، وحجز مقعدك.

7- تأكد من وصول تأكيد على حجز تذكرة الطيران على بريدك الإلكتروني، وفي حال عدم وصول التأكيد يجب التواصل مع شركة الطيران.