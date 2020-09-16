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مصر للطيران تسير 29 رحلة لعدة وجهات على متنها 2600 مسافرا اليوم

كتب:

أيمن حمزة
04:03 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
مصر للطيران تسير اليوم 29 رحلة لعدة وجهات حول العالم على متنها 2600

مصر للطيران تسير اليوم 29 رحلة لعدة وجهات حول العالم على متنها 2600

أعلنت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أنها ستسير اليوم الأربعاء، 29 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك.

وتسير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، اسطنبول، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، و7 رحلات داخلية، بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، طابا، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2600 راكب، من جنسيات مختلفة. 

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنه اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، سيتم نقل عدد من رحلاتها الجوية من مبنى الركاب رقم 3 إلى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي والرحلات المقررة هى (باريس، دبي، جوانزو)، بالاضافة إلى الرحلات الاستثنائية لكل من (الرياض، الدمام).

كما يستمر الوصول لهذه الرحلات بشكل طبيعي، إلى مبنى الركاب رقم 3، ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على 090070000 من أى خط أرضى، أو 1717 من أى هاتف محمول.

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