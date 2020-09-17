وضع علامات استرشادية للأحوزة لعدد من النجوع والعزب بالطود جنوب الأقصر

أعلن الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، أنه تم البدء فى حملة بمشاركة قيادات المدينة، للعمل على وضع العلامات الاسترشادية للأحوزة العمرانية، بالنجوع والعزب لقرية الطود غرب، حيث أنه جار تخطيط ووضع العلامات الاسترشادية للأحوزة، لعدد من النجوع والعزب بقرية الطود غرب.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تم البدء فى تلك الخطوات للعمل، بعد الانتهاء من اعتمادها، وجار استكمال إجراءات تخطيط ووضع العلامات الاسترشادية لباقي القرى والنجوع والعزب بالمركز.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، أنه ورد مؤخرا من المركز الإقليمى لتنمية جنوب الصعيد، المخططات الاستراتيجية المعتمدة من هيئة التخطيط العمرانى لمدن القرنة والزينية قبلى وأرمنت والبياضية.

وأضاف أنه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لإنهاء أعمال المخططات التفصيلية بالتنسيق مع رؤساء المدن ومديرى الإدارات الهندسية، تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة التخطيط العمرانى لإعداد المخططات التفصيلية طبقاً لما تم اعتماده من المخططات الاستراتيجية.

وأضاف مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، أنه فى قطاع الأحوزة العمرانية تم استلام عدد 242 حيز عمرانى معتمد جديد لمراكز ومدن (الأقصر- البياضية- القرنة- إسنا) وتم إرسالها لمديرية المساحة لوضع علامات الحيز بالتنسيق مع تلك المراكز، وتم موافاة هيئة التخطيط العمرانى بخرائط عدد 3 قرى مستحدثة بيانها كالاتى:

قرية السلام بمركز ومدينة أرمنت- قرية الشيخ عامر بمركز ومدينة القرنة - قرية الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية.

وجرى التواصل مع هيئة التخطيط العمرانى بشأن وضع خطة اعتماد أحوزه محافظة الأقصر ضمن الأولويات الهامة، وتم التواصل مع هيئة التخطيط العمرانى بشأن دراسة التعديلات الخاصة بالاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة الأقصر.

وذلك لما فيه النفع العام بمحافظة وتسهيل الأعباء على المواطنين، وتم استلام المخطط الاستراتيجى لكل من مدن (البياضية- أرمنت- القرنة- الزينية)، وتم معاينة هيئة عمليات القوات المسلحة لمدينة إسنا، حتى يتم اعتماد المخطط الاستراتيجى لها، وتم التعاقد مع استشارى معتمد لدى هيئة التخطيط العمراني، لإعداد المخططات التفصيلية المطلوبة، وجار التنسيق لتنفيذ معاينة هيئة عمليات القوات المسلحة لمدينة الطود حتى يتم اعتماد المخطط الاستراتيجى لها.