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تخفيض جديد في مصالحات البناء بالإسكندرية يصل إلى 50%

كتب:

مروة مرسى
01:51 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح 50٪؜، وذلك بعد تخفيض 10٪، بدلًا من 40٪.

وأكّد "الشريف"، في كلمته خلال مؤتمر مبادرة رئيس الجمهورية "معًا نبني المستقبل"، لدعوة المستثمرين من أهالي الإسكندرية للمشاركة في المشروعات القومية، أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح .

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنَّه سيتمّ خصم النسبة نفسها لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، على أن يتمّ حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

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