5 إجراءات لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية.. تعرف عليها

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن ضرورة استيفاء بعض المستندات أو صورة طبق الأصل منها ليتم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض وفقًا لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية، وفيما يلي المستندات المطلوبة:

1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التى تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاك الطاقة بقدر مايعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتى تستغرق فقط عددا محدودا من الساعات خلال فصل الصيف ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الاحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالاضافة إلى إتباع إرشادات الترشيد فى استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.