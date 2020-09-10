2.1 مليار جنيه خسائر سنوية من سرقات التيار الكهربائي

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من الآليات لمحاربة سرقات التيار من خلال حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، إضافة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة والعشوائية.

20% نسبة الفقد بشركات التوزيع

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن نسبة الفقد بسبب مخالفات البناء وسرقات التيار الكهربائي لتوصيل وتغذية المباني العشوائية 20% في بعض شركات توزيع الكهرباء، وقدرت الخسائر 2.1 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى إن السبب الرئيسي في انقطاع التيار الكهربائي فى المناطق المخالفة والعشوائية، خاصة خلال فترة الصيف هو زيادة الأحمال على مصادر التغذية غير القانونية «سرقة التيار»، وبالتالي يؤدي إلى عطل في الكابلات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

إضافة قدرات جديدة للمنازل بالمخالفة

وأشار المصدر إلى أن بعض المخالفين يقومون بإضافة قدرات جديدة لمنازلهم دون التأكد من جودة مصدر التغذية ومدى تحمله للقدرات الجديدة، موضحًا أن المستهلكين بالمناطق العشوائية يعتمدون على أنهم لن يسددوا إلا مبلغا معينا من خلال نظام «الممارسة» فيستهلك ما يقرب من 3 أضعاف استهلاكه الفعلى لعدم وجود عداد بمنزله.

عقوبة توصيل التيار بالمخالفة

وقال المصدر إن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العودة يواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لافتا إلى أن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

الإبلاغ عن سارقي التيار

وطالب المواطنين بضرورة الإسراع بالإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي للحفاظ على حقهم فى الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة، لافتا إلى أن تغليظ عقوبات سرقة التيار خطوة مهمة لإنهاء أزمة السرقات المنتشرة التي تؤدي إلى حصول من لا يستحق على التيار الكهربائي والتهرب من دفع الاستحقاقات المالية الخاصة بوزارة الكهرباء.

سرقات بالمليارات

ضبطت شرطة الكهرباء خلال عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة 11138 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

بلغ إجمالى محاضر السرقات التى حررتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى الـ 6 أشهر الأولى من 2020 مليونا و457 ألفًا و29 محضرًا، وجرى تحصيل مليونا و346 ألفًا و802 محضرا منها بقيمة مليار و34 مليونًا و508 آلاف و718 جنيهًا

طرق سرقة التيار الكهربائي

- إعداد دوائر إلكترونية.

باستخدام «ريموت كنترول» لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي وعدم تمكين العداد من حساب القيمة

- السكينة الثلاثية

ويلجأ فيها البعض إلى تركيب «سكينة كهرباء» ويدفنها فى إحدى حجرات الشقة ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط وبذلك يكون هناك اختياران للإنارة إما العداد أو سرقة التيار الكهربائي.

- غطاء العداد

يقوم البعض بنزع غطاء العداد لأسفل حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل فيتم إيقاف العداد عن الدوران بدون انقطاع التيار الكهربائى عن المنزل.

-الكوفريه.

يمكن الاستيلاء على التيار الكهربائى من «الكوفرية» العمومى الموصل للتيار سواء كان «الكوفريه» داخل العقار أو خارجه وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل «الكوفريه» مباشرة وقبل تركيب العداد وتلك الطريقة هى الأكثر شيوعًا فى المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة.

-وصلات غير شرعية بعض المواطنين يقوم بعمل وصلات غير شرعية بصورة تسمح بالتلاعب في فواتير الكهرباء وهو ينتشر في عدد من المناطق مثل الأسواق الشعبية على سبيل المثال حيث يقوم البائعون بتوصيل الأسلاك بأعمدة الإنارة على سبيل المثال وهو ما لا يظهر داخل عدادات الكهرباء ويؤدي إلى الاستخدام المفرط في استخدام الكهرباء دون تخطيط وبالتالي يتأثر التيار الكهربائي بصورة عامة

- سرقة العداد أبو كارت.

يكون بفتح العداد من الداخل ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أى مكون فى البوردة وعادة يتم اكتشاف هذا التلاعب أثناء الفحص المعملي.