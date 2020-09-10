فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة الأسبوع المقبل

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، للصيانة الدورية السبت المقبل، وهي "أبو العباس" خلف السنترال السياحي.

كما أفاد المركز بأنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن منطقة فندق الأمباير بالدهار، و منطقة الزهراء بجوار ميدان شكسبير، يوم الأحد المقبل.

كما سيجري فصل التيار الكهربائي عن منطقه الكوثر بجوار البولينج، تقسيم المطار يوم الإثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.