طقس الجمعة حار على القاهرة وارتفاع الرطوبة نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، والرياح نشطة مع شبورة مائية صباحًا ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

أما الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 23

السلوم 29 24

سيوة 35 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 37 25

نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 29

إدفو 44 27

أبوسمبل 44 29

الوادي الجديد 43 24

شلاتين 39 26

أبورماد 38 27

حلايب 35 27

راس حدربه 35 28