الطقس اليوم السبت 12-9-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري مع ارتفاع نسبة الرطوبة والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلًا يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون الرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس السبت، حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، نهارا، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.