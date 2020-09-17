بالأسماء.. 13مرشحا محتملا لـ"النواب" بالبحر الأحمر في اليوم الأول

تقدم 13 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب بأوراق ترشحهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة البحر الأحمر.

وتقدم بأوراق الترشح في الدائرة الشمالية، وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، كل من محمد محمد عبدالمقصود، وحداد عبد ربه إبراهيم، وعاطف عبدالحميد توفيق، وحافظ محمد لطفي، وأمجد جمال محمود، وأميمة نوبي مصطفى، وسيد محمد بشير.

وفي الدائرة الوسطى والتي تشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، تقدم كل من عبدالناصر عطية، ومصطفى سطوحي، ومحمد أبوالوفا، ومحمد يوسف.

فيما تقدم عن الدائرة الجنوبية، والتي تشمل حلايب وشلاتين كل من علي نور على، وياسر شعبان يوسف.

وبدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر عملها في الساعة التاسعة صباح اليوم، في قبول أوراق المرشحين للانتخابات بدوائر البحر الأحمر الثلاثة، وذلك تحت إشراف المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر.

وشهدت محكمة البحر الأحمر الابتدائية توافد المرشحين في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر، وذلك قبل فتح اللجنة أبوابها وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

واستحوذ مرشحو المقعد الفردي لحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر على الثلاثة الأرقام الأولى في كشف المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر.

وتفقد المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، وسط إجراءات أمنية واحترازية.

جدير بالذكر تضم محافظة البحر الأحمر ثلاث دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.