مستقبل وطن يستحوذ على أول 3 أرقام بكشف مرشحي البحر الأحمر

استحوذ المرشحون المحتملون لمجلس النواب من حزب مستقبل وطن، ضمن المقعد الفردي بالبحر الأحمر، على الثلاثة الأرقام الأولى في كشف المتقدمين للترشح للانتخابات بالإقليم.

جاء المرشح محمد محمد عبد المقصود مرشح مستقبل وطن عن الدائرة الشمالية بالبحر الأحمر، في أول كشف المتقدمين إلى لجنة تلقي أوراق المرشحين للانتخابات بينما جاء المرشح ناصر عطية مرشح الدائرة الوسطى في ثان الكشف، وجاء على نور مرشح الدائرة الجنوبية ثالثا. َ

كانت بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، عملها في الساعة التاسعة صباح اليوم في قبول أوراق المرشحين للانتخابات بدوائر البحر الأحمر الثلاثة وذلك تحت إشراف المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقى الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر تضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية، وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.