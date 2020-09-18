حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه ثقة كبيره في ذاته، تجعل المحيطين به يعتقدونه مغرورا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتكلم بثقة وتراعي مشاعر المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.