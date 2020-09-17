حظك اليوم الخميس 17-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت شخصية مبدعة وحساسة، كما أنه لا يمانع في التضحية من أجل الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في مواجهة برجك.. ومن المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.