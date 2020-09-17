حظك اليوم الخميس 17-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يعرف بالكرم والسخاء بشكل كبير، ويسعى دائمًا إلى مساعدة الآخرين معنويًا وماديًا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد ونبتون متنافران بمنزلي المال.. تحرّ الدقة في حساباتك لتتفادى المشاكل وتصرّف بهدوء وحذر إذا واجهت عقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك ووعودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.