الهجرة تبدأ تلقي طلبات المصريين في الخارج للترشح بـ"النواب"

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ البعثات الدبلوماسية بدأت تلقي طلبات الترشح المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنّ انتخابات مجلس النواب هي حق وواجب ومعركة وعي ومشاركة سياسية ينبغي أن يمارسها كل المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج، ومن شأنها وقف كل ما يقوم به أعداء الوطن في الخارج والمتربصين بالدولة، بالترويج بأن الحياة السياسية في مصر غير ثرية وهناك سلبية من الشعب المصري في المشاركة في الحياة النيابية، فالمشاركة ضربة قاضية لكل من يحاول أن يتربص بالوطن.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ الـ8 مقاعد في البرلمان الخاصة بالنواب ممثلي المصريين بالخارج للقوائم، هم من يأخذون صفة مراقبة الحكومة وهم من يراقبون عمل وزارة الهجرة، وبالتأكيد لا يصح أن تختار الوزارة من يراقب عملها، إذن فالتواصل مع المصريين بالخارج يكون مع الأحزاب والقوى السياسية، لأنها تمثل الحياة الديمقراطية وانتعاش للحياة السياسية على أرض الدولة المصرية.

وأوضحت مكرم، عبر بث مباشر على صفحة الوزارة بفيس بوك، أنّ هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وجرى إعلان مواعيد ترشح ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل.

وقدّمت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.

كما قدّمت وزيرة الهجرة، الشكر لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية للجهود التي يبذلونها خلال الاستحقاقات الانتخابية، إذ يقع على عاتقها عبئًا كبيرًا خلال عمليات الاقتراع وتسلم المظاريف التي تتضمن أصوات المصريين بالخارج.