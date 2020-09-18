فيديو.. الوفديون يحتشدون للمطالبة بالانسحاب من القائمة الوطنية

احتشد عشرات الوفديين داخل مقر حزب الوفد الكائن بشارع بولس حنا بمنطقة الدقي، للمطالبة بانسحاب الحزب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

ومن المقرر أن تنعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة الوفد في القائمة الوطنية من عدمه.

ويشمل جدول أعمال اجتماع الهيئه العليا لحزب الوفد بجانب مناقشه الانسحاب من القائمة الوطنية، إلغاء تفويض الهيئة العليا لرئيس الحزب، ومناقشة الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب.

ودخل الوفديون المحتشدون بمقر حزب الوفد في مناقشات مع حسين منصور وحاتم رسلان، حول مصير مشاركة الحزب في الانتخابات، بينما حملوا لافتات مطالبة بسحب الثقة من رئيس الحزب.

ويلزم لانعقاد الهيئة العليا لحزب الوفد حضور 30 عضوا هم نصف أعضاء الهيئة، التي تتكون من 60 عضوا وتعد السلطة الأعلى داخل الحرب في اتخاذ القرارات.

وشهد حزب الوفد مؤخرا تضاربا كبيرا حول موقفه من المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ يؤكد رئيس الحزب الاستمرار في القائمة، وتنفي الهيئة العليا للحزب وتؤكد الانسحاب.

وقال أبوشقة، إن الموقف النهائي طبقًا لتصويت أعضاء الهيئة العليا المشاركين في الاجتماع الذي استمر خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، هو المشاركة في القائمة والاستمرار في الانتخابات.

وأكد أن البيانات المعبرة عن مؤسسات الحزب، هي ما تصدر عن رئيس الوفد المتحدث الرسمي باسم الحزب طبقا للائحة النظام الداخلي.

وكان رئيس حزب الوفد، أعلن في وقت سابق ظهر أمس الأربعاء، أن اجتماع الهيئة العليا الذي انعقد أمس الثلاثاء لإبداء الرأي في المشاركة القائمة الوطنية انتهى إلى الاستمرار وعدم الانسحاب.

وتابع أبوشقة بأن أعضاء الهيئة العليا طلبوا خلال اجتماع الثلاثاء تأجيل اتخاذ القرار إلى الخميس، وبعد أن جرى التواصل تليفونيًا أمس أبدوا رغبتهم في خوض الانتخابات ضمت القائمة الوطنية وعدم الانسحاب، وبناء عليه فقد تقرر عدم عقد جلسة الهيئة العليا التى كان مقرر لها اليوم.

وأشار إلى أن الغرض من الجلسة التي كان مقرر لها اليوم الخميس، قد تحقق وبالتالي لن يكون هناك اجتماع للهيئة العليا لأنه ينظمه ضوابط معينة طبقا للائحة الداخلية للحزب.

وفي المقابل، رد أعضاء الهيئة العليا لحرب الوفد على إعلان أبوشقة الاستمرار في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس، في بيان أكدت فيه أنها قررت في اجتماعها الثلاثاء بأغلبية الأصوات الإنسحاب من القائمة وعدم خوض الانتخابات البرلمانيه نتيجة عدم الشفافية وعدم توافر العدالة أمام مرشحي الوفد وعدم عرض رئيس الوفد لأسماء المرشحين عليها.

وأعلنت رفضها التام لبيان رئيس الحزب واعتبرته من غير ذي صفة، وأن قرار الهيئة العليا هو أعلى سلطة لحرب الوفد، لافتة إلى أنها في انعقاد مستمر غدا في الثانية ظهرا للإعلان الرسمي للانسحاب من القائمة الوطنية.

وتضمن بيان الهيئة العليا لحزب الوفد، توقيعات لـ25 عضوا وهم: حسين منصور وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد حلمي سويلم ومحمد عبد العليم داوود وحاتم رسلان ونبيل عبدالله وعبد العظيم الباسل وأحمد جاويش.

كما شمل توقيعات محمد مصطفى سليم وعمر عبد الجواد وصفوت عبد الحميد وعصام الصباحي وحمدان الخليلي، وهالة الملاح ومحمد الزاهد ومحمد نصر وكاظم فاضل وعبد السند يمامة وأنور بهادر وأميمة عوض ومحمد البدري وعباس حزين وسفير نور وعلي شعيب.

وفي سياق تلك الظروف، دعا المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الهيئة العليا إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل في الساعة الرابعة عصرا، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

وفوض أبوشقة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد برئاسة جلسة الهيئة العليا للحزب، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العشرين من اللائحة الداخلية للحزب في دعوة الهيئة العليا ورئاستها لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

وجاء في بيان أبوشقة تأكيده على أن مؤسسات الحزب هي صاحبة القرار بعد العرض عليها والمناقشة وإصدار القرار الذي يتعين وفقاً للقواعد الدستورية، أن يلتزم به الجميع أياً كانت وجهة نظره.