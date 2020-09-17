إعفاء المحال التجارية المغلقة بسبب كورونا من الإيجارات بالسويس

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إعفاء مستأجري الكافيتريات والمحال التجارية التي أغلقت بقرار من المحافظة خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، من سداد الإيجارات خلال هذه الفترة.

وقال محافظ السويس: "قمنا بإصدار قرار وقف العمل بسبب فيروس كورونا، ولهذا أصدرنا قرارًا بعدم تحصيل إيجارات".

وأشار "صقر" إلى أنه طالب أصحاب الكافتيريات والمحال التجارية أن يحافظوا على العمالة التي لديهم، وأن يستمروا في العمل بشكل طبيعي.

وأوضح محافظ السويس أنه سيتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من مستأجري المحال التجارية بالمحافظة، لاتخاذ القرار اللازم.