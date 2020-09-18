الكاميرات رصدته.. "عم عطية" عن إخلاصه بالعمل: الله يراقبني

كعادته في صباح كل اليوم ينهض "عم عطية" مبكرا إلى محكمة البحر الأحمر الابتدائية ليسبق جميع العاملين، يبدأ يومه بتنظيف المحكمة وتهيئتها لروادها وموظفيها، روتين يعتاد عليه منذ سنوات لكنه لم يخطر على باله لحظة أن اجتهاده وإخلاصه سينال تقدير المسؤولين.

رصدته كاميرات المراقبة بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية أثناء تفانيه في عمله وهو ينظف أرجاء محكمة البحر الأحمر الابتدائية وذلك في الصباح الباكر، قبل بدء أوقات العمل الرسمية على الرغم من كبر سنه وعلى الفور قرر المستشار أسامة عنبر رئيس المحكمة تكريمه.

تفاني "عم عطية" الرجل السبعيني الذي يعمل عامل نظافة بإحدى الشركات الخاصة بمحكمة البحر الأحمر في عمله، لقي إعجاب وتقدير أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر، للترسخ المقولة الخالدة "الجزاء من جنس العمل".

يقول "عم عطية"، لـ"الوطن" إنه لم يكن يتوقع تكريمه، حيث أنه يؤدي عمله الطبيعي الذي اعتاد عليه منذ سنوات مستيقظا في الصباح الباكر.

وعن تكريمه بسبب كاميرات المراقبة التي رصدت اجتهاده، قال "لم لكن أعرف أي شيء عن كاميرات المراقبة، ولكن علمي الوحيد أن الله يراقبني".

عبر "عم عطية" عن امتنانه لرئيس محكمة البحر الأحمر، مقدما له الشكر، "شعرت بالسعادة لتكريمي على عملي الذي ساعدني في تربية أولادي الثلاثة، فجميعهم حاملي شهادة الدبلوم وبدون عمل حتى الآن، وما زلت أبحث لهم عن وظيفة دائمة".