7 نصائح من "الصحة" للوقاية من فيروس كورونا داخل الحضانات

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات لتنظيف وتطهير الوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل الحضانات لضمان عودة آمنة بعد تساؤلات عدة من قبل الأمهات والخوف الشديد بسبب انتشار الفيروس وزيادة الأعداد بنسبة طفيفة، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن"، الإرشادات.

- تشجيع الأطفال من خلال التوعية المستمرة على غسل الأيدي المستمر بالماء والصابون أو تعقيمها بالكحول بانتظام

-توفير محاليل الكلور لتطهير الأسطح المختلفة بالحضانة

-تنظيف وتطهير جميع المبانى بالمنشأة التعليمية والفصول ودورات المياه على الأقل مرة واحدة يوميا

- تحديد الأسطح المعرضة للتلامس المتكرر مثل المقابض الحديدية للسلالم وطاولات الغذاء ومقابض الأبواب والنوافذ ولعب الأطفال ووسائل الإيضاح للتدريس

- التوعوية المستمرة والاطلاع من قبل الأمهات على أعراض ومستجدات فيروس كورونا

- عدم ذهاب الأطفال إلى الحضانات فى حال ظهور أى عرض أو ارتفاع درجة الحرارة

- وجود غرفة عزل لاحتجاز أى طفل تظهر عليه أى أعراض من فيروس كورونا والتواصل مع المنزل سريعا والمتابعة المستمرة

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ