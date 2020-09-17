7 نصائح من "الصحة" لأولياء الأمور قبل بدء الدراسة للوقاية من كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات التي يجب مراعاتها من قبَل أولياء الأمور عند فتح المدارس والعودة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا وضمان عودة أمنة لأبنائهم، تزامنًا مع ذلك يستعرض "الوطن" هذه الإرشادات في نقاط محددة:

- أولًا يتأكد ولي أمر الطالب من قيام ابنه أو ابنته بغسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المنزل.

- يضع الوالدان الكمامة العادية على وجه الطالب بشكل مناسب حسب التعليمات المنظمة لذلك.

- يعطى ولي الأمر للطالب الطعام والشراب الخاص به ويوصي بعدم الشراء من الباعة الجائلين.

- يوصي الأهالي في حالة وجود أعراض مرضية تنفسية أو ارتفاع بدرجة الحرارة لدى الطفل أو مخالطته لحالة كورونا المتجد بعد إرسال الطفل للمدارس وأخبار مشرف الباص أو مسؤولي التواصل من المدرسة.

- يجب ارتداء الكمامات من مصدر موثوق قبل الصعود للمواصلات العامة.

- يراعي تطهير الأيدي بمجرد النزول وقبل دخول المدرسة.

- على ولي الأمر تفادي التزاحم قدر الإمكان.

الصحة: 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها حتى أمس

وقال الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ