عرض "فركش لما يكش" ضمن فعاليات الدورة الـ4 لملتقى أولادنا

أعلنت إدارة الدورة الرابعة لملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، والمقرر انطلاقها 18 أكتوبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عن إقامة عدد من الفقرات الفنية ضمن فعاليات الملتقي ومن ضمنها مسرحية "فركش لما يكش" للمخرج "شوقي حجاب" بالاشتراك مع أولادنا.

وتعد "فركش لما يكش" مسرحية استعراضية للأطفال قدمها البيت الفني للمسرح على مدار سنوات بنجاح كبير، حيث يقدم العرض قيمة مهمة تحث على أهمية العمل ونشر قيم التعاون ومحبة الجماعة والتكاتف والتعايش والابتعاد عن الكسل والشر ومساعدة الآخرين، وذلك من خلال قصة النمر فركش، الذي يعاني حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وبات هذا النمر لا يأكل ولا يلعب مع زملائه من شدة غروره إلى أن هجره أصدقاؤه ومضوا فى حياتهم.

المسرحية، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ومن تأليف وإخراج شوقي حجاب، وبطولة مجموعة من فناني مسرح العرائس.

يذكر أن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة تقيمة مؤسسة أولادنا سنويآ برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.