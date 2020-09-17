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لجنة "النواب" بأسوان تتلقى أوراق 38 مرشحا محتملا في اليوم الأول

كتب:

عبدالله مشالي
05:57 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
لجنة "النواب" بأسوان تتلقى أوراق 38 مرشحا محتملا في اليوم الأول

تلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، اليوم الخميس، أوراق 38 مرشحًا محتملًا في اليوم الأول، الذين استكملوا أوراق ترشحهم، منهم 11 مرشحًا محتملًا بدائرة مدينة أسوان، و4 بكوم أمبو، و6 بنصر النوبة، و17 بإدفو.

ونفذت لجنة تلقي الطلبات الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها السماح بدخول المرشحين المحتملين بشكل متتالٍ منعاً للتكدس والتزاحم، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتأكيد على ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى قيام "لجنة الانتخابات" بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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