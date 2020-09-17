الكشف على 314 مرشحا محتملا لـ"النواب" بالشرقية

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية إن 314 مرشحًا محتملًا للنواب خضعوا للكشف الطبي منذ بدء توقيع الكشف، لافتًا إلى استقبال الراغبين في الترشح حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المرشح المحتمل يجب أن يسجل بياناته بالموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الإنترنت، وتحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي "المجلس الطبي العام بالشرقية بالأحرار، مستشفى الأحرار التعليمي، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى أبو كبير المركزي، مستشفى فاقوس النموذجي، مستشفى بلبيس المركزي".

وتابع: "بعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، للكشف عن المخدرات والمسكرات، ودفع القيمة المالية المقررة لذلك، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم اعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات".

وأكد وكيل الوزارة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرشحين المحتملين، مع التأكيد على حسن المعاملة والاستقبال.

وتوافد اليوم عدد كبير من المرشحين المحتملين على مقر لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية بالشرقية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بمدينة الزقازيق، وذلك وسط حالة من الزحام.

وفتحت اللجنة أبوابها في الساعة التاسعة لاستقبال المرشحين المحتملين وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا لتنظيم دخول وخروج المرشحين المحتملين وتم عمل بوابة إلكترونية وتوجيه المرشحين للالتزام بالإجراءات الاحترازية منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وكان المرشحون المحتملون وأنصارهم توافدوا على اللجان منذ عصر أمس للتواجد في الأماكن الأمامية بالطابور الانتخابي للحصول على الأرقام الأولى في كشوف المرشحين ورموز مميزة.