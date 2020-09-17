مشادات بين مرشحي "النواب" أثناء تقديم أوراقهم في المنوفية

شهدت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مشادة بين عدد من أنصار المرشحين لمجلس النواب، عن الإقليم أثناء تقديم أوراق ترشحهم في أول يوم لفتاح باب التقديم بالانتخابات، بسبب التزاحم.

على الفور فرضت مديرية أمن المنوفية، كردونا داخل المحكمة لتنظيم عملية دخول المرشحين لتقديم أوراقهم.

كما شهد محيط المحكمة، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل ضباط مديرية أمن المنوفية.

جدير بالذكر، أن محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بدأت صباح اليوم استقبال طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب بمراكز ومدن محافظة المنوفية، وفق ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.