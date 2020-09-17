رئيس التحرير

محمود مسلم

مشادات بين مرشحي "النواب" أثناء تقديم أوراقهم في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
02:54 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
جانب من التزاحم والمشادة

جانب من التزاحم والمشادة

شهدت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مشادة بين عدد من أنصار المرشحين لمجلس النواب، عن الإقليم أثناء تقديم أوراق ترشحهم في أول يوم لفتاح باب التقديم بالانتخابات، بسبب التزاحم.

على الفور فرضت مديرية أمن المنوفية، كردونا داخل المحكمة لتنظيم عملية دخول المرشحين لتقديم أوراقهم.

كما شهد محيط المحكمة، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل ضباط مديرية أمن المنوفية.

جدير بالذكر، أن محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بدأت صباح اليوم استقبال طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب بمراكز ومدن محافظة المنوفية، وفق ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.

اقرأ المزيد:

تعليم المنوفية: غلق تظلمات الثانوية في الدور الثاني غدا

بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية

محافـظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر يكرمان أوائل الثانوية

التنمية المحلية: المنوفية الأكثر تلقيا لطلبات التصالح

التنمية المحلية: المنوفية أكثر المحافظات المترددة على طلبات التصالح

محافظ المنوفية يلتقى وفد شركتي جاب الفرنسية و"ECG" للاستثمارات

1200 قرض حسن من "أورمان المنوفية" لدعم معارض الأثاث المنزلي

"خطة التعليم الهجين في ظل كورونا".. ندوة بتربية المنوفية

رئيس جامعة المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمعهد تكنولوجيا المعلومات

وكيل "صحة المنوفية" يتفقد مستشفى منوف العام