مقلد مبروك عطية يكشف تفاصيل دوره في "نمرة اتنين": آسر ياسين فاجئني

كشف الفنان الشاب حسين نصار، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "نمرة اتنين" برفقة الفنان آسر ياسين، في أول تجاربه الفنية، قائلا إن شركة الإنتاج الخاصة بالمسلسل هي من تواصلت معه من أجل المشاركة في المسلسل، لافتًا إلى أن المسلسل هو أولى تجاربه الفنية.

وأضاف "نصارِ" في تصريحات خاصة لـ"لوطن"، أن دوره عبارة عن 4 مشاهد فقط في المسلسل، كبداية بالنسبة له، سيظهر فيهم كصديق آسر ياسين بطل المسلسل، متابعا: "فوجئت بطريقة تعامل آسر ياسين معي، وشعرت أننا أصدقاء منذ 30 عاما، من طريقة تواضعه وتعامله معي، وكان دائما يوجهني وينصحني بالاستمرارية، والحصول على ورش تمثيل في الفترة المقبلة للتطور بشكل أكبر".

وتابع أنه فوجئ من طريقة التعامل معه في الفيلم، حيث خصصوا له "كرفان" خاص عليه اسمه على الرغم من أن دوره عبارة عن 4 مشاهد فقط، مشيرا إلى أنه سعيد بالتجربة، ويأمل في الاستمرار في الفترة المقبلة.

وعن أول مشهد له أمام الكاميرا عقب قائلا: "كنت مرعوب جدا من أول مشهد ليا في المسلسل خصوصا إني أول مرة أمثل، بس بعد ما قعدت مع المخرج وآسر ياسين الدنيا بقت أسهل".

واشتهر حسين نصار، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بـ "مقلد مبروك عطية" بعدما انتشرت فيديوهاته التي سجلها على تطبيق "تيك توك" الشهير بشكل كبير، على "السوشيال ميديا" بصورة واسعة.