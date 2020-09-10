آسر ياسين: "هاي شوجر" جاءت بعفوية وعلقت مع الجمهور

كشف الفنان آسر ياسين، عن تفاصيل التلفظ بـ"هاي شوجر" خلال مسلسل "بـ100 وش"، موضحًا أن "الإيفيه" جاء بعفوية في مشهد التحدي الأول له مع الفنانة نيلي كريم.

وأوضح "ياسين"، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلي" ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن سبب اختيار هذا اللفظ "هاي شوجر"، لعدم قدرته على فهم هذا اللفظ، وبالأخص "suger"، حيث إنها علقت مع الجماهير.

وقلد آسر ياسين، الفنانة نيلي كريم في الصوات المرتفع طوال فترات المسلسل، موضحًا أنها أخدت الدور لطبيعتها وصوتها المرتفع.

يذكر أن مسلسل "بـ100 وش"، عُرض خلال السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري.