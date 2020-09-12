آسر ياسين عن مشهد الفرح في "بـ100 وش": مراتي كانت بتولد

كشف الفنان آسر ياسين عن حبه لمشهد حفل الزفاف في مسلسل "بـ 100 وش"، "أنا مكنتش معاهم، كنت في الكارافان مراتي بتولد وأنا معاها على التليفون وهي في أمريكا اتحبست ساعتها برا، ومكانتش عارفة ترجع".

وأضاف "ياسين" خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، أنه يعتز بهذا المشهد لأن هذا اليوم جاء ابنه "زين" للحياة، "قعدت أكلمها بالمناخير والدقن والزبيبة قولتها متخفيش راحت صرخت وقالتلي أقلب الموبايل".

وهنأت الإعلامية منى الشاذلي وطاقم العمل بالمسلسل على مولوده الجديد، كما هنأوا الفنانة علا رشدي بمناسبة عيد ميلادها، معقبا "آسر" قائلا: "مناسبات عدت علينا وعيال وأعياد ميلاد".

يذكر أن مسلسل بـ100 وش بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري.