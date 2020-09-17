عليا الوفد تشكل لجنة لسحب مرشحي الحزب من القائمة الوطنية

كشفت مصادر وفدية لـ"الوطن" أن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب الانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وأكدت أن الهيئة العليا قررت تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من بينها لسحب قائمة المرشحين الخاصة بحزب الوفد المعطاة لقيادات القائمة الوطنية.

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد قبل قليل حل اللجان النوعية بالحزب وسحب تفويضها من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب.

ويشمل جدول أعمال اجتماع الهيئه العليا لحزب الوفد بجانب مناقشة الانسحاب من القائمة الوطنية، وإلغاء تفويض الهيئة العليا لرئيس الحزب، ومناقشة الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب.

وفيما تجرى المناقشات والمشاورات بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد حول الموقف النهائي للحزب من المشاركة في القائمة الوطنية، يردد الوفديون المحتشدون داخل مقر الحزب هتافات مطالبة بالانسحاب من القائمة وسحب التفويض من رئيس الحزب.

وشهد حزب الوفد مؤخرًا تضاربًا كبيرًا حول موقفه من المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ يؤكد رئيس الحزب الاستمرار في القائمة، وتنفي الهيئة العليا للحزب وتؤكد الانسحاب.

وقال أبوشقة، إن الموقف النهائي طبقًا لتصويت أعضاء الهيئة العليا المشاركين في الاجتماع الذي استمر خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين هو المشاركة في القائمة والاستمرار في الانتخابات.

وأكد أن البيانات المعبرة عن مؤسسات الحزب هي ما تصدر عن رئيس الوفد المتحدث الرسمي باسم الحزب طبقا للائحة النظام الداخلي.

وكان رئيس حزب الوفد قد أعلن في وقت سابق ظهر أمس الأربعاء، أن اجتماع الهيئة العليا الذي انعقد أمس الثلاثاء لإبداء الرأي في المشاركة القائمة الوطنية انتهى إلى الاستمرار وعدم الانسحاب.

وتابع أبوشقة أن أعضاء الهيئة العليا طلبوا خلال اجتماع الثلاثاء تأجيل اتخاذ القرار إلى الخميس، وبعد أن تم التواصل تليفونيًا أمس أبدوا رغبتهم في خوض الانتخابات ضمت القائمة الوطنية وعدم الانسحاب، وبناء عليه فقد تقرر عدم عقد جلسة الهيئة العليا التي كان مقررًا لها اليوم.

وأشار إلى أن الغرض من الجلسة التي كان مقررًا لها اليوم الخميس قد تحقق وبالتالي لن يكون هناك اجتماع للهيئة العليا لأنه ينظمه ضوابط معينة طبقًا للائحة الداخلية للحزب.

وفي المقابل، رد أعضاء الهيئة العليا لحرب الوفد على إعلان أبوشقة الاستمرار في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس، في بيان أكدت فيه أنها قررت في اجتماعها الثلاثاء بأغلبية الأصوات الانسحاب من القائمة وعدم خوض الانتخابات البرلمانية نتيجة عدم الشفافية وعدم توافر العدالة أمام مرشحي الوفد وعدم عرض رئيس الوفد لأسماء المرشحين عليها.

وأعلنت رفضها التام لبيان رئيس الحزب واعتبرته من غير ذي صفة وأن قرار الهيئة العليا هو أعلى سلطه لحزب الوفد وهي في انعقاد مستمر غدا في الثانية ظهرا للإعلان الرسمي للانسحاب من القائمة الوطنية.

وتضمن بيان الهيئة العليا لحزب الوفد توقيعات لـ25 عضوًا وهم: حسين منصور وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد حلمي سويلم ومحمد عبد العليم داود وحاتم رسلان ونبيل عبدالله وعبد العظيم الباسل وأحمد جاويش.

كما شمل توقيعات محمد مصطفى سليم وعمر عبد الجواد وصفوت عبد الحميد وعصام الصباحي وحمدان الخليلي وهالة الملاح ومحمد الزاهد ومحمد نصر وكاظم فاضل وعبد السند يمامة وأنور بهادر وأميمة عوض ومحمد البدري وعباس حزين وسفير نور وعلي شعيب.

وفي سياق تلك الظروف، دعا المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب الهيئة العليا إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل في الساعة الرابعة عصرًا، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

وفوض أبوشقة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد برئاسة جلسة الهيئة العليا للحزب إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العشرين من اللائحة الداخلية للحزب في دعوة الهيئة العليا ورئاستها لاتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.

وجاء في بيان أبوشقة تأكيده أن مؤسسات الحزب هي صاحبة القرار بعد العرض عليها والمناقشة وإصدار القرار الذي يتعين وفقًا للقواعد الدستورية أن يلتزم به الجميع أياً كانت وجهة نظره.