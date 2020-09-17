6 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بمطروح

تقدم 10 أشخاص بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب بمحكمة مرسى مطروح الابتدائية، على مستوى الدائرتين في مطروح.

وشهدت محكمة مرسى الابتدائية، اليوم، إقبالًا من المرشحين لمجلس النواب، والذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى قبل بدء فتح الباب للترشح.

وتقدم 6 مرشحين للانتخابات من الدائرة الأولى في مطروح، وهم جمال رسلان العميري وشهرته جمال الشورى، وياسين القطعاني وهما مرشحان عن حزب مستقبل وطن، ورسمية عبدالحافظ، ورجب عوض إبراهيم، وإسماعيل معزب عباس، ومهدي عبده مهدي.

وتقدم من الدائرة الثانية 4 مرشحين وهم، رزق جالي نصرالله وشهرته رزق جالي، عضو مجلس النواب السابق، وفتحي المغواري عن حزب مستقبل وطن وذلك على المقعد الفردي، كما تقدم مرشحان مستقلان وهما عمر عبدالمجيد حسين، وشهرته سوري جويدة، ويوسف جاد الله فرج وشهرته يوسف جودة أبو أحمد.

وتنقسم مطروح إلى دائرتين، وتضم كل دائرة مقعد واحد فردي بينما تتضمن القائمة 4 مقاعد.