اليوم.. الجامعات تبدأ استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

تبدأ الجامعات الحكومية، اليوم، استقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك من خلال معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات المخصصة لاستقبال الطلاب بمعاملها، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا من مساء اليوم.

وتستعد جامعات القاهرة الكبرى "القاهرة وعين شمس وحلوان"، في استقبال طلاب المرحلة الثالثة، حيث أعدت الجامعات أكثر من 1500 جهاز حاسب آلي لمساعدة الطلاب في تسجيل رغبات المرحلة، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدين أن التسجيل الرغبات لطلاب المرحلة مجانا.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن بدء استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9/2020.

• الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:

الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

مواعيد إدخال الرغبات بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.