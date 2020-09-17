اليوم مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو

أقلعت من مطار القاهرة الدولي اليوم رحلة مصرللطيران رقم MS927 من طراز A220-300 وعلي متنها 103 راكبا متجهة إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد توقف دام ستة أشهر بسبب جائحة كورونا .

وتغادر جميع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى موسكو من مبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار القاهرة بينما العودة من مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي

ومن المخطط أن تُسير الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو وذلك أيام السبت والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز الايرباص A220-300 والتي تتسع الي 140 مقعداً وتتميز بكفاءتها العالية ، والراحة الكبيرة ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو ، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال ٧٢ ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

ويمكن للعملاء الإطلاع على كافة الإجراءات الوقائيه و حجز تذاكرهم من خلال الموقع الالكتروني egyptair.com أو عن طريق مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000.