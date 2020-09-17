أبوشقة يرد على اجتماع عليا الوفد: مخالف للائحة وقراراته باطلة

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن ما زُعم أنه عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب اليوم، هو اجتماع على فرض حدوثه فهو والعدم سواء، لأنه فضلًا عن أنه صدر قرار من رئيس الحزب أمس بإلغاء هذا الاجتماع وهو حق أصيل له بمقتضى اللائحة اكتفاءً بما أبلغه السكرتير العام أمس من أنه أجرى تصويتاً تليفونياً على من لم يصوت في الهيئة العليا المنعقدة الثلاثاء وانتهى التصويت على موافقة 25 عضوًا على الاستمرار في القائمة الوطنية و15 عضوًا بعدم الموافقة.

وأضاف أبوشقة في بيان أن هذا الاجتماع قد انعقد بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية للحزب ويكون قد وقع منعدماً وما يصدر عنه من قرارات يكون منعدما بدوره، فقد بات سوء القصد واضح، إذ إن النصاب القانوني المتطلب لصحة الانعقاد لم يكتمل ومع ذلك أصدر قراراته المشوبة بالبطلان بما يكشف أن هناك قصدًا متعمدًا لدى بعض الأشخاص الذين ترامى إلى سمعهم أنهم ليسوا في القائمة لجر الحزب إلى نفق مظلم.

وتابع أن رئيس الحزب قد دعا إلى اجتماع الهيئة العليا يوم السبت القادم لبحث إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وعلى ذلك فإن اجتماع اليوم يكون منعدمًا مع تحميل المسؤولية الكاملة بكافة صورها لمن دعا إلى هذا الاجتماع خاصة وأن الكثيرين من أعضاء الهيئة العليا لم يحضروا امتثالًا لقرار رئيس الحزب بإلغاء هذا الاجتماع.

وتنعقد الهيئة العليا لحزب الوفد الآن برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، وقررت قبل قليل حل اللجان النوعية بالحزب وسحب تفويضها من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من بينها لسحب قائمة المرشحين الخاصة بحزب الوفد المعطاة لقيادات القائمة الوطنية.