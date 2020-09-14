حملة أمنية لملاحقة العناصر الإجرامية منها ضبط 36 طربة حشيش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام- 1572 قرص مخدر- كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام– طبنجة و10 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (5 أشخاص) بمديرية أمن الإسماعيلية.

ضبط (عدد 730 قرص مخدر–مبلغ مالى –هاتفى محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن القاهرة.

ضبط (عدد 44 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام-مبلغ مالى– سلاح أبيض- 3 هواتف محمول) بحوزة (3 أشخاص) بمديرية أمن المنوفية.

ضبط (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام-مبلغ مالى–هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بمديرية أمن الغربية.

ضبط (عدد 500 قرص مخدر لعقار "تامول"- مبلغ مالى–هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص) بمديرية أمن سوهاج.

ضبط (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- 380 قرص مخدر- مبلغ مالى –هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن الإسكندرية.

ضبط (عدد 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بمديرية أمن الدقهلية.

ضبط (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بمديرية أمن الشرقية.

ضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– قطعتى سلاح أبيض- مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة) بحوزة (ثلاثة أشخاص) بمديرية أمن البحيرة.

ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 615جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ) حوزة ( شقيقين - عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم - لهما معلومات جنائية مسجلة ) وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان للإتصال بعملائهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .